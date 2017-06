Gianluca Arnuzzo, agente Fifa esperto del calcio balcanico, a Radio Blu analizza le trattative della Fiorentina: 'Nestorovski è un giocatore importante e lo ha dimostrato subito al primo anno di A. Sul campo si è presentato bene ma è un profilo diverso rispetto a Kalinic, diciamo che Nestorovski è un buon sostituto. 30 milioni per Kalinic? Sono anche pochi rispetto a quello che si vede in giro ma la Fiorentina punta a cederlo nel minor tempo possibile anche per dar modo a chi dovrà sostituirlo di ambientarsi nel miglior modo possibile. Nestorovski? Vale la metà di Kalinic ma sarà difficile per la Fiorentina capire con chi poter parlare adesso a Palermo'.