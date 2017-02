Lucas Hernandez, difensore dell'Atletico Madrid, è stato arrestato questa mattina per aver colpito la compagna dopo una discussione. L'Atletico Madrid nel tardo pomeriggio di venerdì ha diramato un comunicato sulla questione chiedendo tempo: "La giustizia deve chiarire quanto successo e aspettiamo che lo faccia prima di prendere posizione. Inoltre chiediamo il rispetto della presunzione d'innocenza per Hernandez come la vorremmo chiedere per chiunque venga accusato. L'Atletico Madrid ha sempre combattuto ogni forma di violenza e siamo consapevoli della gravità dell'accusa mossa al nostro giocatore, proprio per questo chiediamo il massimo rispetto sulla vicenda prima che i fatti vengano chiariti".