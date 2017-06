Da Londra a Montecarlo rimbalzano sempre più voci che vogliono l'Arsenal ormai a un passo da Thomas Lemar: il talentino del Monaco sembra ormai pronto a sposare il progetto di Arsene Wenger, per un'operazione che si avvia al rettilineo finale grazie ad un'offerta superiore ai trenta milioni di euro più bonus. Dovrebbe essere quindi l'Arsenal a vincere la corsa per un altro dei gioielli tirati a lucido da Jardim, fresco di rinnovo fino al 2020, in una stagione che ha visto il Monaco arrivare in semifinale di Champions e interrompere il dominio del Psg in Ligue 1. Anche su Lemar c'è stata da vincere una concorrenza spietata, che ha visto la Juve tra le rivali più agguerrite. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.com, infatti, dopo una lunga valutazione anche la dirigenza bianconera aveva deciso di fare sul serio per Lemar, trattato alla pari dei vari Bernardeschi, Douglas Costa e Keita.

IL RETROSCENA – E nell'immediato post-Dani Alves, ecco che Marotta e Paratici hanno pigiato sull'acceleratore anche su questa pista considerando la possibilità (viva più che mai come dimostrano i contatti avviati con l'agente di Danilo) di congelare almeno momentaneamente la trattativa legata a Douglas Costa. Un summit di mercato a Montecarlo con la presentazione da parte della Juve di un'offerta formale vicina ai 30 milioni per tentare il colpo a sorpresa, nonostante il pressing dei Gunners che procedeva già da qualche settimana. Un'offerta concreta, però, superata dall'Arsenal. Con la Juve che continua a lavorare su altri fronti, Federico Bernardeschi su tutti: la sua avventura all'Europeo Under 21 si è ormai conclusa, l'affare con la Fiorentina può entrare nel vivo.



@NicolaBalice