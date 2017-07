Grandi manovre sul mercato. L'Arsenal nei prossimi giorni dovrebbe chiudere la trattativa con il Lione per l'acquisto dell'attaccante francese Lacazette a una cifra record di 50 milioni di euro per poi pensare alla cessione di Alexis Sanchez. Il giocatore è reduce dalla finale persa di Confederations Cup contro la Germania dove però ha raggiunto quota 38 gol in nazionale segnando contro i tedeschi ai gironi diventando così il miglior marcatore della storia del Cile superando l'ex Juve e Lazio Marcelo Salas, fermo a 37.



LA VOLONTA' DEL GIOCATORE - L'attaccante classe '88 ha chiesto chiaramente alla società di essere ceduto dopo aver vissuto la migliore stagione con i Gunners a livello realizzativo segnando 24 gol in Premier (terzo miglior marcatore del campionato dietro a Kane e Lukaku) e fornendo ai compagni anche 11 assist. Il giocatore, che ha finalmente dimostrato il suo grande talento anche a livello mentale diventando un vero leader, vorrebbe però cambiare squadra per cercare di vincere più trofei visto che l'Arsenal negli ultimi anni sotto la guida del criticato Arsene Wenger non è mai riuscita a essere competitiva in campionato (l'ultimo titolo risale alla stagione 2003-2004) mancando anche clamorosamente la qualificazione alla Champions League del prossimo anno.



INVESTIMENTO IMPORTANTE - Il problema pricipale però è la grande quantità di soldi che ruota intorno a Sanchez. I dirigenti inglesi infatti lasciano partire il centravanti solo per almeno 70 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2018, con il Nino Maravilla che richiede un ingaggio da top player. Sull'ex Udinese c'è il forte interesse del Manchester City di Guardiola ma anche un sondaggio del Bayern Monaco che però negli ultimi giorni ha rallentato un po' i contatti, spaventato dai costi dell'operazione. Il dubbio di queste squadre è se Sanchez vale davvero 170 milioni tra il costo del suo cartellino, 70 milioni, e un ingaggio di almeno quattro anni a 25 milioni lordi all'anno, per un totale di 100. Il giudizio lo saprà dare solo il campo, adesso bisogna aspettare quale squadra rischierà questo super investimento puntando tutto sul talento cileno.