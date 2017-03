È stato per anni la bandiera dell’Arsenal ed era inevitabile che Thierry Henry fosse accostato di nuovo ai Gunners in un momento cruciale per la squadra e Arsene Wenger. L’allenatore francese è nel mirino per il flop della squadra in campionato e nelle coppe e nella caccia al suo successore ora entra in gioco anche l’ex attaccante, attualmente vice di Roberto Martinez al Belgio: i rumors degli ultimi giorni hanno portato la quota di Henry da 34,00 a 20,00 sulle lavagne internazionali. Un balzo notevole che comunque lo mantiene in secondo piano rispetto ai due nomi favoriti secondo i bookmaker: Massimiliano Allegri, ormai un tormentone sulle lavagne inglesi, è stato raggiunto a quota 4,00 da Thomas Tuchel, al momento alla guida del Borussia Dortmund.