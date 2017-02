Santi Cazorla nelle scorse stagioni è stato un punto di riferimento per l'Arsenal. Il giocatore spagnolo però nell'ultimo anno è stato tormentato dai problemi fisici, ultimo dei quali quello all'anca, che prevede un lungo e mirato recupero e che di fatto pone fine alla sua stagione. Ma non solo. Il contratto del fantasista dei Gunners, infatti, non è ancora stato rinnovato e il giocatore dal 1 luglio 2017 sarà svincolato. Può diventare senza dubbio uno dei colpi più ambiti a parametro zero.