Debuchy, laterale dell'Arsenal, è ancora ai Gunners, ma continua a non trovare spazio. Queste le parole del terzino francese, che parla delle offerte di Fiorentina ed Espanyol: ""Nel corso dello scorso mercato estivo ci sono state delle offerte, ma l'Arsenal ha deciso di tenermi. Non ho avuto modo di tornare protagonista, ma sto lavorando per poterlo fare. Vedremo cosa succederà in futuro. Mi sarei aspettato che le cose andassero diversamente, ma non è stato così. Purtroppo anche quando sono stato bene fisicamente l'allenatore ha deciso di non puntare su di me".