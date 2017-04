Alex Sanchez ormai è lontano dai Gunners, ma in quale club giocherà l’anno prossimo? Dall’Inghilterra il Sun rivela che le due squadre in vantaggio sull’attaccante dell’Arsenal sarebbero Chelsea e Tottenham. Seguono la situazione anche Paris Saint Germain e Juventus, ma soprattutto i Blues rappresenterebbero la prima scelta per Sanchez, che avrebbe rivelato di voler rimanere a Londra.Da escludere invece la Cina, poiché il cileno ha manifestato la volontà di giocare in Champions, e competere per trofei importanti.