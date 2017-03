L’Arsenal ha già iniziato a sondare il terreno alla ricerca dei possibili sostituti di Alexis Sanchez, tra questi vi sarebbero in pole position Marco Reus, Andre Silva e Alexandre Lacazette. A riportarlo sono il Daily Mirror e il Daily Mail, e alla base delle ricerche ci sarebbe non solo la volontà del giocatore (che come rivelato da Chec è ambizioso e alla ricerca di trofei) ma anche questioni contrattuali. Tra un anno scadrà il contratto che lega Sanchez ai Gunners, e il giocatore vorrebbe rivedere i termini. Al momento la stella del Cile guadagna 130mila sterline alla settimana, ma l'intezione è quella di far lievitare la cifra: infatti non accetterebbe di scendere sotto le 250mila sterline a settimana. La situazione tra le due parti, si potrebbe non sbloccare positivamente.



I NOMI PER SOSTITUIRE SANCHEZ - L’Arsenal avrebbe già individuato dei nomi di rilievo al fine di rimpiazzare Alexis. L’interesse, da parte di grandi club europei sull’attaccante, non manca, e dalla sua cessione la squadra di Wenger potrebbe ricavare un introito importante da poter investire. Le alternative ricadrebbero in primis su Marco Reus. Il 27enne tedesco è la stella del Borussia Dortmund, e quest’anno ha messo a segno 7 reti in 16 presenze. Voci di mercato lo vedrebbero lontano dalla Germania per la prossima stagione.



TRA PORTOGALLO E FRANCIA - Le altre scelte dei Gunnersi ricadrebbero sul 21enne André Silva. Un talento portoghese, perfetto guardando in prospettiva, e con ampi margini di crescita. Con la maglia del Porto è andato in gol ben 18 volte in 33 incontri, segnando anche una doppietta al Leicester in Champions. L’ultimo nome è del francese Alexandre Lacazette. L’attaccante del Lione ha uno score di 22 gol in altrettante partite di Ligue 1, dove solo Edison Cavani ha fatto meglio, risultando capocannoniere con 26 reti.