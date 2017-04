Con Arsene Wenger convinto di continuare la sua permanenza sulla panchina dell'Arsenal, i Gunners hanno stilato una serie di priorità indicate dal tecnico. Tra queste vi sarebbe in cima alla lista il rinnovo di contratto del centrocampista Alex Oxlade-Chamberlain.



Come riporta l'Independent, l'obiettivo di Wenger è quello di prevenire un possibile inserimento nei negoziati per il rinnovo, rispettivamente da parte di Manchester City e Liverpool, squadre fortemente interessate al giocatore.