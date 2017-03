L'atmosfera nel nord di Londra si è fatta piuttosto pesante: i tifosi sono stufi di Wenger, di Kroenke e dell'indolenza dimostrata da questa squadra, incapace di fare il salto di qualità. Così, un fan ha deciso di far partire una campagna di raccolta soldi per acquistare il club e liquidare l'attuale patron.



LA PROPOSTA - Un piano ambizioso portato avanti grazie a Reddit, piattaforma online attraverso la quale questo tifoso ha divulgato la sua la sua idea. Per comprare i Gunners dall'impopolare ma ricchissimo Stan Kroenke ci vogliono 904 milioni di sterline, che secondo il progetto, rivelato dall'utente lifeshard92, potranno essere raccolti così: "Al mondo abbiamo circa 27 milioni di appassionati, ora non sto dicendo che tutti debbano finanziare questa piccola impresa. Basta, infatti, che 1 milione di persone donino 1.000 sterline - meno del costo di un abbonamento stagionale - e ci ritroveremmo con 1 miliardo: 900 milioni per liquidare Kroenke e 100 da tenere per andare avanti. Poi, se riusciremo in questa impresa, credo che fare il resto sarebbe facile: 200 sterline a testa, date da tutti i nuovi proprietari, farebbero arrivare il budget trasferimenti a 200 milioni di sterline. Dovremmo tutti desiderare che questa accada".