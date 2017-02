Sol Campbell è uno dei volti più noti dell'Arsenal degli 'Invincibili', quello che nel 2003/04 vinse l'ultima Premier League griffata Gunners, nonchè uno dei migliori interpreti del ruolo di difensore centrale proprio nei primi anni 2000. Raggiunto dai microfoni di Sky Sports, il centrale inglese ha parlato del momento dell'Arsenal, di Arsene Wenger e della differenza tra il passato vincente e quello recente avaro di trofei. Dando anche una motivazione ben definita: "Per svoltare è necessario che tutti decidano di farlo, non serve che uno solo parli, ne servono almeno quattro o cinque che, se le cose non vanno bene, lo dicano chiaramente".



"Non so cosa stia succedendo ora, ma quando ero lì io, noi usavamo noi stessi per sorvegliarci. Avevamo dei personaggi che vigilavano su tutto il gruppo. Non era permesso distarsi per 45 minuti, bisognava essere sempre concentrati sul campo, perché se si aspettano 45 minuti per scendere in campo, ci si può trovare già 2-0".



"Abbiamo avuto personaggi importanti, che nei momenti di difficoltà avrebbero sicuramente parlato - Patrick Vieira avrebbe detto qualcosa, Tony Adams, Martin Keown, David Seaman, si sarebbero fatti sentire. Thierry Henry, Dennis Bergkamp, ​​tutti questi ragazzi sarebbero scattati in campo anche durante la partita. Questa è la chiave, è necessario avere certi personaggi in campo".



"Penso che l'Arsenal, con Arsene, ogni stagione creda di poter vincere il campionato. Credo che inizi ogni stagione dicendo: 'Va bene, siamo in grado di vincere il campionato, giocando questo tipo di calcio offensivo'. Ovviamente la realtà è un'altra, e si scopre a metà stagione. Non è così facile perché è necessario il giusto organico sul campo".