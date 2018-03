Stephan Lichtsteiner, con tutta probabilità, lascerà la Juventus al termine del proprio contratto nella prossima estate. Mattia de Sciglio, per quanto non abbia affatto deluso nella propria stagione d'esordio in bianconero, è stato spesso vittima di problemi fisici e costretto al forfait. Motivo per cui, con un Benedikt Howedes tutt'altro che sicuro del riscatto, la Juventus deve guardare con forza a un terzino destro di qualità sul mercato. Il sogno si chiama Hector Bellerin dell'Arsenal. Il talento classe '95 è stato spesso accostato ai bianconeri da voci dall'Inghilterra, ma il costo, che supera i 40 milioni di sterline, potrebbe frenare i bianconeri dall'acquisto.