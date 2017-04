Una sfida che profuma d'Europa. All'Emirates di Londra l'Arsenal cerca punti Champions League contro un Manchester City, che non può permettersi passi falsi. Questa la partita presentata da Opta: solo una sconfitta per i Gunners nelle ultime 19 gare interne contro il City in Premier League (11V, 6N). In caso di vittoria, sarà la prima volta dal 1975/76 che il City avrà battuto l’Arsenal sia all’andata che al ritorno in un singolo campionato. Le ultime sette sfide di Premier tra queste due squadre hanno prodotto 27 gol, 3.9 in media a partita. Arsene Wenger ha battuto due volte Guardiola in nove sfide ufficiali (2N, 5P), entrambe in Champions League.



Theo Walcott ha segnato quattro gol nelle ultime quattro sfide di Premier contro il City, ma non segna in campionato da dicembre (proprio contro il City). Arsenal (8) e Man City (7) sono le due squadre ad aver segnato più gol con giocatori entrati a partita in corso in questo campionato. Pep Guardiola ha già perso cinque partite col City in questa Premier – non ha mai perso sei match di campionato in una singola stagione da allenatore.