Il Milan si gioca il passaggio ai quarti di finale di Europa League contro l'Arsenal, dopo lo 0-2 di San Siro di una settimana fa. LIVE su Calciomercato.com la moviola dell'incontro, diretto dallo svedese Eriksson.



61' SIMULAZIONE DI SUSO - Contatto tra Mustafi e Suso al limite dell'area di rigore. Sembra esserci il fallo del difensore tedesco, ma anche questa volta l'arbitro fischia contro i rossoneri, segnalando la simulazione e ammonendo lo spagnolo.



58' IL MILAN CHIEDE UN ALTRO RIGORE - Altro rigore chiesto dal Milan: André Silva viene servito in area, viene superato dal pallone ma Bellerin lo contrasta in ritardo. Il contatto c'è, poteva starci il fallo.



39' PROTESTE DEL MILAN - Anche il Milan chiede un rigore: su un cross dalla sinistra, André Silva calcia e il pallone finisce sul braccio di Chambers. La distanza è ridotta, ma il braccio del difensore è largo, rischia il penalty. Nella circostanza Romagnoli viene ammonito per proteste..



37' RIGORE PER L'ARSENAL - Welbeck si infila in area e, dopo un leggero tocco di Rodriguez, si lascia platealmente cadere. Eriksson non fischia ma, su segnalazione dell'arbitro di porta, Johannesson, decide clamorosamente di assegnare il penalty. Donnarumma viene ammonito per le proteste.