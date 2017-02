Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l'avventura decennale di Wenger sulla panchina dell'Arsenal sembra giunta al capolinea. I Gunners, infatti, sono alla caccia di un allenatore che oltre al bel gioco porti anche finalmente i risultati e le vittorie. Come ben noto, il primo obiettivo è Max Allegri, il quale pochi giorni fa non ha affatto escluso un suo sbarco in Inghilterra il prossimo anno. Oltre all'allenatore juventino, ci sono almeno altri due nomi, tuttavia, nella lista della dirigenza londinese per il dopo Wenger: il primo è l'attuale tecnico del Bayer Leverkusen Roger Schmidt ed il secondo è Leonardo Jardim, allenatore del Monaco, squadra che sta riuscendo a tenere testa in Ligue 1 ad una corazzata come il Psg.