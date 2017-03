Mesut Ozil ha parlato alla Bild del suo futuro, che potrebbe essere ancora all'Arsenal: ''Da sportivo non sono mai soddisfatto, vorrei vincere di più. Servono le motivazioni e io voglio vincere la Champions League, magari proprio con l'Arsenal. Ho ancora un anno di contratto qui e sono molto felice a Londra. Wenger è uno dei principali motivi per cui sono venuto qui, comunque non so cosa succederà in futuro perché nel calcio le cose cambiano molto rapidamente e spesso vanno diversamente da come avevi previsto. Sarebbe sbagliato, però, dire che il mio futuro qui dipende da Wenger. Io a Londra sto benissimo, potrei vivere qui anche dopo la fine della mia carriera...''.