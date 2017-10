Mesut Ozil, trequartista dell'Arsenal, non trova un club disposto a pagare 330 mila sterline a settimana. Gli agenti del tedesco, secondo The Sun, torneranno a bussare agli uffici dei Gunners e proveranno a rinegoziare l'offerta di 250 mila sterline a settimana. Arsene Wenger non è più convinto di tenere il giocatore o per lo meno di dargli un ingaggio così alto. Ozil se vuole andare via dal club londinese deve abbassare le sue pretese economiche, in questo caso, anche Inter e Milan sarebbero interessate a lui.