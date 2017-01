Arsene Wenger, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Dimitri Payet che nelle ultime ore è stato accostato all'Arsenal, negando che ci sia un interesse dei gunners per il francese: ''Sicuramente Payet è un ottimo giocatore, ma non stiamo cercando nessuno in quella zona di campo. Abbiamo molti calciatori offensivi che possono giocare in quel ruolo''.



"Cambiare non è necessariamente una qualità. Quello che non trovo utile è l'abolizione del fuorigioco che è quello che rende una squadra forte a livello di gruppo. E' una regola intelligente ed è importante che resti. Nonostante tutto il calcio si sta evolvendo, in molti dicono che è troppo chiuso e compatto, ma è sempre stato così, la difesa crea problemi all'attacco e gli attaccanti cercano una alternativa".