Secondo le indiscrezioni riportare dal Daily Star, l'Arsenal è pronto a offrire 20 milioni più bonus per Cristian Pavon, attaccante del Boca Juniors nel mirino di Inter e Juventus. I Gunners lo vorrebbero come sostituto di Alexis Sanchez, in scadenza a giugno. L'argentino potrebbe rimanere tra le fila degli Xeneizes in prestito fino al termine della stagione.