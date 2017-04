Il mercato estivo vedrà il predominio dei club inglesi. Dopo il Chelsea che metterà a disposizione oltre 300 milioni di euro, anche l'Arsenal è pronto a grandi investimenti. A quanto riporta il Daily Mirror, i Gunners spenderanno una cifra intorno ai 230 milioni di euro.



la parola d'ordine è rinnovamento, sia che rimanga il tecnico Wenger, sia che arrivi un nuovo uomo sulla panchina. I risultati di questa stagione sono pessimi, e l'Arsenal rischia seriamente di non accedere alle qualificazioni per la Champions League, competizione fondamentale per le casse del club.



Tanti inoltre i giocatori in uscita. da Ozil e Sanchez, cessioni dalle quali si cercherà di monetizzare il più possibile.