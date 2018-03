Aaron Ramsey, centrocampista gallese dell'Arsenal, ha parlato in conferenza alla vigilia del match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League di domani contro il Milan:



Come approccerete la partita? "Sappiamo quanti sono forti, dovremo scendere in campo con la giusta mentalità".



Momento positivo dopo alcune difficoltà? "Penso che la partita di Milano sia stata molto difficile, e anche molto importante per noi. Qualificarsi alla Champions è molto importante per noi, e per questo lo è questa partita".



Le qualità del Milan? "Sono una squadra di qualità, l'abbiamo visto all'andata. Col nuovo allenatore stanno facendo molto bene, dovremo essere concentrati sin dall'inizio":



L'apporto di Emirates. "Spero non ci saranno tante sedie vuote, il pubblico ci può dare una grossa mano".



Le possibilità di vincere l'Europa League: "In passato abbiamo affrontato tante squadre forti. Sarebbe molto bello, daremo tutto domani anche perché mancano poche partite alla finale".