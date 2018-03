Secondo il Daily Mail l'Arsenal ha deciso di vendere la prossima estate Aaron Ramsey. La mezzala gallese ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e i Gunners vogliono evitare di perderlo a zero tra un anno o di doverlo svendere come accaduto con Alexis Sanchez. Se non dovesse arrivare il rinnovo nei prossimi mesi, la cessione in estate diverrebbe più che possibile.