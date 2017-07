Alexis Sanchez ha deciso il proprio futuro, ma non si sbilancia, in attesa di giocare la finale di Confederations Cup con il suo Cile contro la Germania nella serata di domenica. Queste le sue parole a poche ore dall'ennesima importante finale raggiunta con la propria Nazionale: "Adesso sono concentrato sulla Confederations, quando finirà vedremo se resterò all'Arsenal o andrò via. Non so. Se ho deciso? Sì, è tutto chiaro, ma adesso non posso dirvelo".