L'avventura di Alexis Sanchez in Premier League sembra davvero finita. L'Arsenal ha comunicato al cileno di non avere alcuna intenzione di approvare una sua cessione ad una diretta avversaria (si veda il Manchester City). Per questo, secondo i media inglesi, gli unici due club rimasti in corsa per l'attaccante sono Bayern Monaco e PSG. La Juventus, che pure segue da tempo gli sviluppi della situazione, ha ormai virato su altri obiettivi.