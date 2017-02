Il mercato è sempre in movimento, e quando non ne parlano i giornali ci pensano i tifosi. Alexis Sanchez è uno dei nomi più caldi per la prossima estate, ma questa volta l'interesse primario non è quello di uno dei direttori sportivi europei, bensì dei tifosi cileni. I connazionali della stella dell'Arsenal, infatti, hanno indetto una petizione su Facebook per far si che Sanchez lasci i Gunners a fine stagione, intitolata così: '1 Marzo - Marcia Nazionale perchè Sanchez se ne vada dall'Arsenal'.



Ecco il testo completo della descrizione: "Noi tifosi cileni siamo stanchi di vedere una delle nostre stelle lottare da solo perchè la sua squadra abbia successo. Noi non vogliamo che giochi nel Real Madrid, ne che torni a Barcellona, la verità è che non ci importa la squadra in cui gioca, ma vogliamo vederlo combattere insieme ad altri dieci giocatori per ottenere risultati, non più solo".