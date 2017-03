Non sono passate inosservate in casa Juventus le dichiarazioni di Arsene Wenger che al termine del match tra Arsenal e WBA (perso dai Gunners per 3-1) ha dichiarato di aver già preso una decisione sul proprio futuro. "Ho già deciso - ha ammesso Wenger al fischio finale - ma comunicherò la mia scelta tra un pò di tempo". L'ultimo match di Premier, tra l'altro, ha visto l'ennesima contestazione da parte dei tifosi dei Gunners che sono stufi del tecnico francese. L'addio, insomma, è sempre più vicino e Massimiliano Allegri è in pole per rimpiazzare Wenger sulla panchina dell'Arsenal al termine della stagione.