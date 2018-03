Secondo il Times, l'Everton è interessato al centrocampista del Besiktas Oguzhan Ozyakup, in scadenza a fine stagione. I Toffees hanno inviato alcuni osservatori in Turchia per seguire da vicino il classe 1992, che potrebbe decidere di tornare in Premier dopo l'esperienza all'Arsenal. Il club di Liverpool vorrebbe proporre Ozyakup 8 milioni di sterline al momento della firma per provare a strapparlo alla concorrenza dei Gunners, che valutano un possibile ritorno a parametro zero del turco.