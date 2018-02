We've signed a club record-breaking sponsorship deal to extend our partnership with @emirates https://t.co/lIJHLNMQbM — Arsenal FC (@Arsenal) 19 febbraio 2018

ha comunicato questa mattina attraverso i propri canali ufficiali di aver sottoscritto un rinnovo contrattuale per 5 anni con lo sponsor Emirates.che scadrà nel 2024 e che segnerà un nuovo record per il club dato che l'accordo supererà la durata della vecchia JVC. Anche l'accordo per il naming rights dello stadium è stato prolungato fino al 2028.