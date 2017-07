L'Arsenal ha ufficializzato l'arrivo di Alexandre Lacazette dal Lione. Dopo diverse stagioni in cui era inseguito da tutti i top club europei l'attaccante francese aveva scelto di lasciare l'OL in questa sessione di mercato, accettando la corte dell'Atletico Madrid. La conferma del blocco di mercato per i Colchoneros ha però fermato l'operazione, con i Gunners che si sono inseriti, trovando l'accordo col club del presidente Aulas.



CIFRA RECORD - Non sono state rivelate le cifre dell'affare, ma l'acquisto di Lacazette costerà all'Arsenal 60 milioni di euro, bonus compresi. Un acquisto da record per la squadra di Arsene Wenger, che ora può dare il via libera alla cessione di Olivier Giroud all'Everton.