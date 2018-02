Non solo Italia e Milan su Antonio Conte. Mezza Europa punta sull'attuale allenatore del Chelsea, che sicuramente a fine stagione darà il suo addio alla panchina Blues. Un ex Arsenal, Paul Merson, ha consigliato alla dirigenza dei Gunners di puntare sull'ex ct azzurro per il dopo Wenger. Queste le sue parole a Sky Sports: "Il giorno che Conte lascerà il Chelsea, se io fossi nell'Arsenal, andrei dritto dritto al telefono. Di allenatori come lui ce ne sono pochi. L'Arsenal ha bisogno di un tecnico che scuote le persone e lui è uno di questi. Ci sono altri allenatori, come Allegri della Juventus, ma lui avrebbe bisogno di un anno di adattamento alla Premier League, come accaduto a Klopp