L'allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger è intervenuto in conferenza stampa e ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per l'attaccante classe '89 del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang: "Non sono nè fiducioso nè pessimista. L'accordo non è vicino e Aubameyang è solo una delle nostre opzioni sul mercato".