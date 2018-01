Parlando in conferenza stampa in vista della sfida contro il Crystal Palace, l'allenatore dell'Arsenal, Arsene Wenger, ha parlato soprattutto del mercato annunciando di fatto la chiusura dell'operazione che porterà Alexis Sanchez al Manchester United ed Henrik Mkhitaryan all'Arsenal.



WALCOTT - "Walcott? Sono molto legato a Theo, è arrivato qua a 16 anni ed è andato subito a giocare i Mondiali. Ha segnato gol importanti per noi, mi dispiace per come sia andata a finire ma non aveva abbastanza spazio qui. Lo ringrazio e sarà sempre il benvenuto.



SCAMBIO SANCHEZ-MKHITARYAN - "Sanchez allo United? Può succedere, ma anche no. Le prossime 24 ore saranno decisive, può succedere di tutto in qualsiasi momento, questo è il calciomercato, nulla è certo. Il problema in estate con Sanchez era lo stesso di oggi, accetterei la sua partenza solo se arriva un sostituto. Mkhitaryan mi piace, ma i salari non sono il problema al momento".



SU AUBAMEYANG - "Aubameyang? Non ho nulla da aggiungere, queste cose è meglio tenerle segrete. Sanchez a parte, nulla è vicino alla definizione."