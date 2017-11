Da 21 stagioni siede sulla panchina dell'Arsenal, il suo contratto scade nel 2019, ma a 68 anni suonati Arsene Wenger non esclude di andare oltre. "Tutto dipende dalle mie condizioni fisiche - racconta il tecnico francese a 'beIN Sports' -, ma rimarrei nel calcio fino alla fine dei miei giorni. Farò l'allenatore finché mi sarà possibile". Magari, per allungare la carriera, Wenger potrebbe prendere in considerazione la chance di allenare una nazionale. "Magari un giorno potrei farlo, ma per adesso mi piace il lavoro quotidiano a livello di club".