In vista del prossimo match di Premier League, l'allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger ha parlato nuovamente del suo futuro a BeInSport: "Finché avrò forza e motivazione allenerò. Ad un certo punto dovrò prendere una decisione, ma per ora vivo il presente. Voglio fare il meglio per il mio club, il resto non mi interessa".