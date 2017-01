Arsene Wenger, manager dell'Arsenal, parla dopo la vittoria per 4-0 sullo Swansea: "Il primo tempo è stato molto intenso fisicamente, gli avversari hanno speso molto e non sono riusciti a contenere il nostro ritmo nella ripresa. Nel secondo tempo abbiamo creato occasioni, eravamo precisi e siamo stati anche fortunati ma le chance erano chiare. Olivier Giroud ha fatto bene di nuovo e lui è importante per noi. Ha avuto un infortunio alla caviglia dopo 30-35 minuti ma ne ha giocati 60. Sanchez non è infortunato, voleva rimanere in campo ma io ho preferito di no. Abbiamo una buona squadra e tutti stanno facendo bene, dobbiamo concentrarsi solo sui nostri risultati e continuare sulla nostra strada".