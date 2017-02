Il derby di Londra è alle porte, l'Arsenal di Wenger sabato affronterà il Chelsea a Stamford Bridge, e proprio l'allenatore francese per l'occasione ha parlato di uno dei giocatori di Conte, osservato da sempre con grande attenzione: "Ho visto la loro partita contro il Liverpool, N'Golo Kante ha avuto un impatto enorme. Non è certo una coincidenza che loro siano in quella posizione, che è proprio la stessa che il Leicester occupava lo scorso anno. Se ho provato a prenderlo? Sì, due volte. Quando era in Francia e quando ero a Leicester. Non posso spiegare tutti i motivi a voi, ma è abbastanza ovvia la scelta che ha fatto poi."