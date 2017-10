Intervistato dal sito ufficiale dell'Arsenal, Arsene Wenger ha fatto nuovamente il punto sulla situazione di Mesut Ozil, in scadenza al termine della stagione e accostato all'Inter: "Dobbiamo affrontare ogni tipo di speculazione quando i giocatori sono al termine del loro contratto. D'altra parte essere professionisti significa dare il 100% finché sei in una squadra. Per il resto, abbiamo parlato tante volte e spiegato la situazione. I media possono uscire domani dicendo che rinnova il suo contratto qui. Sarebbe la stessa cosa, non cambierebbe niente: quando giochi la partita seguente dai comunque il 100%".