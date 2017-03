L'allenatore dell'Arsenal, Wenger parla del proprio futuro: "Il parere dei tifosi non sarà il fattore più importante, ma ovviamente lo prenderò in considerazione. Ho lavorato molto duramente per 20 anni per rendere i nostri tifosi felici e quando si perde capisco che non lo sono. Quello che conta adesso è restare concentrati per la prossima partita di sabato in Coppa d'Inghilterra contro il Lincoln. Io non lavoro per la mia immagine, ma per questo club, sempre con il massimo impegno. Come sarò giudicato, in un modo o nell'altro, non è un mio problema. Amo questo club, gli sono fedele e voglio continuare a prendere le decisioni giuste".



L'addio tra Arsenal e Arsene Wenger sarà una decisione comune, viste anche le molte contestazioni dei tifosi inglesi. Lo sostiene il Sun che parla di separazione ormai certa a fine stagione. Come Wenger però, sembrano essere in uscita anche alcuni giocatori, non soddisfatti degli ultimi risultati. Il primo nome su questa lista è quello di Alexis Sanchez, accostato a Juventus e Inter per quanto riguarda l'Italia; poi ci sono Wilshere, al rientro dal prestito, Oxlade-Chamberlain, che vista anche la giovane età ha molti estimatori e Mesut Ozil, sempre più scontento in quel di Londra.