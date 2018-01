Come riporta il Sunnon ha intenzione di fermarsi aper rinforzare la difesa, da anni oramai punto debole dell'. Il nuovo obiettivo del tecnico è Abdou, difensore francese del, già capitano dell’under 21 transalpina. Il classe ’96 è in Germania dalla scorsa stagione, arrivato per circa 5 milioni dalPossibile un’offerta dei Gunners per il giocatore in questa finestra di mercato invernale.