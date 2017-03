Arsene Wenger è determinato a rimanere all’Arsenal, anche se l’annata continuasse ad essere disastrosa. I Gunners sono dietro al Liverpool quarto di sei punti. Ancora un mistero rimane il rinnovo di Wenger, in un clima di tensione dove la tifoseria chiede il cambio in panchina, una svolta dopo 21 anni di egemonia.



Come riferisce il Guardian, l’Arsenal avrebbe offerto un altro anno di contratto a Wenger, e molto presto si conoscerà la scelta del tecnico. Quel che è sicuro è il futuro dell'allenatore a lungo termine. L’intenzione di Arsene è quella di vivere un nuovo ciclo all’Arsenal, ma non più dal campo da gioco, bensì in un ruolo dirigenziale. Quindi, anche se quest'estate il francese dovesse scegliere di firmare per un altro club, assumendone la guida tecnica, non sarà un addio definitivo all'Arsenal.