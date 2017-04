Durante il post-partita della semifinale di FA Cup Arsenal-Manchester City, ai microfoni di Fox Sports ha parlato Arsene Wenger.



Congratulazioni per la finale. Giocherai la finale qui a Wembley. Com’è stato l’impatto di questa partita?

“Eravamo mentalmente molto concentrati, dovevamo fare una grande partita. Abbiamo cominciato un po’ troppo titubanti, abbiamo concesso il gol ma siamo stati bravi a rispondere e siamo stati bravi a tornare nel momento in cui la partita era nel suo tempo più importante. Sono molto contento della nostra performance e della risposta che i giocatori hanno dato ai tifosi che ci stanno criticando”.



Nei momenti cruciali della stagione hai avuto le risposte migliori nel momento in cui era importante averle. Sanchez può essere un elemento chiave in queste tue decisioni in vista della finale?

“Lui ha un impatto difensivo molto particolare. Ha giocato a 3 tutte le partite e anche io ho provato a giocare con più opzioni e la squadra ha dato delle buone risposte. Non è un grande vantaggio ma ci ha dato più sicurezza e ho messo tutti i giocatori nelle loro posizioni naturali”.