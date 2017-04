"Alcune persone vorrebbero che l'Arsenal desse a Sanchez quello che chiede, ma bisogna tenere in conto le nostre capacità economiche e gli stipendi degli altri giocatori". Arsene Wenger di fatto ammette che il "Nino Maravilla" è in uscita. Il tecnico dei Gunners, dopo che la stampa britannica oggi ha scritto che il cileno chiede un ingaggio da 470 mila euro a settimana per firmare il rinnovo, ha spiegato le sue ragioni: "La nostra decisione deve essere obiettiva e ponderata, è ovvio che è importante avere top player in organico, ma anche per questi giocatori esiste un limite che non si può superare".