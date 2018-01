Al termine della sfida contro il Chelsea nella settimana di Carabao Cup, Arsene Wenger ha parlato dell'esclusione dall'undici titolare di Alexis Sanchez e di un possibile addio del cileno: "Le mie scelte non hanno avuto nulla a che fare con il mercato. Non devo giustificare ogni decisione che faccio. Le persone non conoscono bene Alexis. Il ragazzo è completamente concentrato sul giocare a calcio. È in grado di fare la differenza tra quello che succede fuori e quello che succede sul campo da calcio. Voglio che rimanga qui a lungo, perché è un giocatore molto importante per noi e quando è entrato stasera si è visto".