Arsene Wenger, manager dell'Arsenal, parla a Sky Sport del momento che stanno vivendo i Gunners: "Veniamo da due risultati deludenti e da una settimana difficile e dobbiamo compattarci per uscirne. Abbiamo ancora una serie di sfide importanti davanti a noi: l'Hull prima di tutto in casa, poi la Champions dove siamo in corsa e poi l'FA Cup. Questo è un momento della stagione decisivo per le nostre sorti. La delusione dopo le ultime sconfitte? Non dobbiamo esagerare, abbiamo 47 punti e siamo stati per 20 partite imbattuti, ma la gente tende a dimenticare. Da inizio stagione siamo stati senza Cazorla, Xhaka, Ramsey e recentemente abbiamo perso Elneny. Titolo perso? Sono esperto abbastanza da capire che se vuoi essere un competitor non devi mai mollare".