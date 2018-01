Arsene Wenger, manager dell'Arsenal, dice la sua sul futuro di Alexis Sanchez, corteggiato da City e United: "Onestamente non posso dire molto al momento, non c'è nulla di concreto per adesso. Conferme sullo United? Lo dite voi, non è che non voglio dirvelo, è che non voglio darvi un'informazione sbagliata. Un'asta di mercato è sempre un bene per il club che ne trae vantaggio ma non siamo a questo punto. Ripeto: Sanchez ha un contratto fino a fine stagione, vedremo. Se non arriva un sostituto non parte. Chi può essere? Difficile trovare un giocatore come lui in questo momento. Malcom? E' un buon giocatore ma al momento non ci stiamo lavorando".