Secondo quanto riferisce il The Sun, l'Arsenal sarebbe costretta a cedere alcuni gioielli in caso di mancato accesso alla prossima Champions League. Uno di questi potrebbe essere Jack Wilshere, in scadenza di contratto e 'invitato' ad andare via con una offerta di rinnovo con una decurtazione del 25% dell'ingaggio. Il Milan può ancora sperare.