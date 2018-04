Ci sarebbe il parere determinante della moglie dietro la decisione di Kwadwo Asamoah di non rinnovare il contratto con la Juventus per accettare la proposta dell'Inter. E' quanto rivela Il Giornale, che quindi dà per certo partente l'esterno ghanese il cui legame con il club bianconero scade a giugno. Insieme a De Vrji, Asamoah andrebbe a rinforzare a parametro zero la squadra di Spalletti e la sua partenza costringerebbe la Juventus a trovare un sostituto a sinistra, dove arriverà comunque