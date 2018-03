Il destino di Kwadwo Asamoah attende di risolversi entro le prossime settimane. Perché il ghanese è diventato un pezzo pregiato del mercato visto il suo contratto a scadenza nel prossimo giugno, il rendimento con la Juventus è in continua crescita e l'inserimento prepotente dell'Inter ha dato una scossa forte al destino di Asamoah. Sul tavolo, da poco più di 10 giorni, anche una nuova offerta da parte della Juve: proposta di rinnovo anche con eventuale possibilità di cessione a giugno se arrivasse una possibilità attraente anche per Asamoah, ma senza lasciarlo andar via a costo zero e specialmente all'Inter.



ASSALTO INTER - Intanto però i nerazzurri fanno sul serio. Da giorni è stato offerto un triennale al laterale ex Udinese, si va oltre i 3 milioni di euro a stagione con premi e Asamoah sta seriamente considerando l'opportunità Inter. Al momento, la risposta definitiva non è ancora arrivata ma l'Inter è fiduciosa; la Juventus intanto aspetta comunicazioni, anche se in estate richiamerà Spinazzola e tratterà terzini capaci di giocare su entrambe le fasce come Matteo Darmian. Sullo sfondo la soluzione Turchia, più di un club ha fatto una proposta economicamente importantissima che ad oggi scalda meno il terzino. E Asamoah si avvicina all'Inter, passo dopo passo. La Juve attende...