La tabella di marcia è stata rispettata. Adesso è il momento di rompere gli indugi: entro aprile, Kwadwo Asamoah farà la sua scelta definitiva per la prossima squadra dove continuare la propria carriera. Ma in queste ore filtra una posizione molto rigida da parte della Juventus, aperta al dialogo con l'esterno ghanese in scadenza di contratto ormai da diversi mesi: la proposta bianconera è sul tavolo e non verrà migliorata, niente rilanci ulteriori dopo una lunghissima trattativa che non ha portato alle firme, almeno per adesso. Insomma, se Asamoah volesse la Juve non ci sarebbe più bisogno di parlare. Si fa solo alle condizioni stabilite attualmente. La sensazione che filtra da Torino è che nei pensieri di Kwadwo però sia ormai sempre più forte la tentazione Inter.



SUPER TRIENNALE - Dai nerazzurri infatti è stato prospettato un ricco triennale da oltre 3 milioni di euro all'anno fino al 2021, Asamoah sa bene che la Juve si rinforzerà sulle fasce dunque sta seriamente pensando di cambiare aria. E l'offerta dell'Inter è economicamente stimolante, oltre che tecnicamente per un progetto che lo vedrebbe padrone della fascia sinistra. Dopo l'accelerata su de Vrij (aspettando le firme, massima prudenza) c'è quindi uno scatto anche su Asamoah, si attende una risposta a breve giro. Ma la Juve ha sensazioni chiare, ora l'Inter è avanti sul ghanese e dovrà essere lui a decidere il proprio destino. L'ultimatum bianconero è forte e chiaro: niente rilanci.



